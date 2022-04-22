RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi sosyal medyada yorum yağdı

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi sosyal medyada yorum yağdı

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi, ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde mide ameliyatı açıklaması ile gündeme gelen Ata Demirer, "Ben 17-18 kilo verdim" demişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adından söz ettiren Ata'ya takipçilerinden yorum üstüne yorum geldi.

22.04.2022 16:04 - Son Güncelleme: 22.04.2022 16:47
Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata ’üşümüyorum ki’ dedi sosyal medyada yorum yağdı

"DAL DA DURMA ÖYLE YÜZ"

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi sosyal medyada yorum yağdı...

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Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata ’üşümüyorum ki’ dedi sosyal medyada yorum yağdı

Verdiği kilolarla son dönemde gündemden düşmeyen Ata Demirer Instagram'dan paylaştığı video ile dikkat çekti.

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata ’üşümüyorum ki’ dedi sosyal medyada yorum yağdı

Denize giren Ata, kısa sürede gündem oldu.

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata ’üşümüyorum ki’ dedi sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü isimlerin de yer aldığı birçok sosyal medya kullanıcısı Demirer'in denize girdiği anlara yorum yapmadan geçmedi.

Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata ’üşümüyorum ki’ dedi sosyal medyada yorum yağdı

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde 50 kilo verdiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

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