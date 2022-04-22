Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi sosyal medyada yorum yağdı
Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi, ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde mide ameliyatı açıklaması ile gündeme gelen Ata Demirer, "Ben 17-18 kilo verdim" demişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adından söz ettiren Ata'ya takipçilerinden yorum üstüne yorum geldi.
22.04.2022 16:04 - Son Güncelleme: 22.04.2022 16:47
"DAL DA DURMA ÖYLE YÜZ"
Ata Demirer yaz sezonunu açtı takipçileri kahkahaya boğuldu! 18 kilo veren Ata 'üşümüyorum ki' dedi sosyal medyada yorum yağdı...
Verdiği kilolarla son dönemde gündemden düşmeyen Ata Demirer Instagram'dan paylaştığı video ile dikkat çekti.
Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde 50 kilo verdiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.