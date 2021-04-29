'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney bombayı patlattı! "NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor"

'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney'den bomba açıklama! Katıldığı programda şoke eden açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Yusuf Güney "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." dedi.

29.04.2021 14:21 - Son Güncelleme: 29.04.2021 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





