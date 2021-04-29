'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney bombayı patlattı! "NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor"
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney'den bomba açıklama! Katıldığı programda şoke eden açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Yusuf Güney "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." dedi.
29.04.2021 14:21
- Son Güncelleme: 29.04.2021 14:22
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney'den bomba açıklama! Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım'ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, yaptığı açıklamalarla şoke etti.
Şarkıcı Yusuf Güney, programın sunucusu Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Güney, şu açıklamaları yaptı:
"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."
"İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."
'NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR'
"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."