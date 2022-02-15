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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz'ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Aslıhan Gürbüz'ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Ufak Tefek Cinayetler, Sefirin Kızı dizilerinde rol alan Tülin Ece Yazgan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. 2019 yılında yayınlanan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun yer aldığı Sefirin Kızı'nda Menekşe rolüyle büyük beğeni toplayan Yazgan, Ufak Tefek Cinayetler'de de Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakterinin gençliğini oynamıştı. Tülin Ece Yazgan yıldızı parladıktan sonra estetik için ameliyat masasına yattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yazgan'ın paylaşımları binlerce beğeni topluyor. İşte güzel oyuncunun merak edilen estetiksiz hali...

15.02.2022 18:04 - Son Güncelleme: 15.02.2022 18:04
Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkat çeken Tülin Ece Yazgan'ın estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. 168 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Tülin Ece Yazgan oyunculuğa adım attıktan sonra burun estetiği yaptırdı. Önce Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adını duyuran Yazgan'ın daha sonra Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle yıldızı parladı. Kötü bir karaktere hayat veren oyuncunun soyadını da bu nedenle değiştirdiği bile iddia edildi.

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Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

İnstagram'da Tülin Ece kullanıcı adını kullanan güzel oyuncuyu kimi 'Tülin Ece' olarak tanırken kimi de 'Tülin Yazgan' olarak biliyor.

Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı isimleri barındıran Sefirin Kızı adlı dizisinde Menekçe rolüyle yer alan Tülin Ece Yazgan'ın oynadığı karakter kimse tarafından sevilmiyordu.

Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Öyle ki bu nedenle ailesinin rızasıyla soy ismini Ece olarak değiştirdiği öne sürüldü.

Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Hayat verdiği karakterle yıldızı parlayan başarılı oyuncu asıl Ufak Tefek Cinayetler dizisinde tanınmıştı.

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