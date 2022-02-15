Aslıhan Gürbüz’ün ikizi gibiydi artık alakası yok! Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu...

Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkat çeken Tülin Ece Yazgan'ın estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. 168 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Tülin Ece Yazgan oyunculuğa adım attıktan sonra burun estetiği yaptırdı. Önce Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adını duyuran Yazgan'ın daha sonra Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle yıldızı parladı. Kötü bir karaktere hayat veren oyuncunun soyadını da bu nedenle değiştirdiği bile iddia edildi.