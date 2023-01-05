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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu'nu da alıp İstanbul'u terk etti! ''Ona küçük yolculuklar verin'' Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu'nu da alıp İstanbul'u terk etti! ''Ona küçük yolculuklar verin'' Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

Bir süredir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu tatile doymadı. Yaz aylarından bu yana sık sık birlikte seyahat eden çift yine yollara koyuldu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından sevgilisi ile yolculuklarını paylaştı. Paylaşıma ''Ona küçük yolculuklar verin'' notunu düşen Gürbüz'e, ''Çifte kumrular baş başa tatilde'' , ''Doymak bilmediler'' yorumlar geldi. İşte detaylar...

05.01.2023 20:14 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:14
Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu’nu da alıp İstanbul’u terk etti! ’’Ona küçük yolculuklar verin’’ Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

''ONA KÜÇÜK YOLCULUKLAR VERİN''

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu çifti birlikte yolculuğa çıktı. Gürbüz sosyal medya hesabından ''Ona küçük yolculuklar verin'' notlu paylaşım yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu’nu da alıp İstanbul’u terk etti! ’’Ona küçük yolculuklar verin’’ Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile birlikte olan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi ile her anını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu’nu da alıp İstanbul’u terk etti! ’’Ona küçük yolculuklar verin’’ Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

Güzel oyuncu, sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile ilgili sosyal medya hesabında romantik bir paylaşım yaptı.

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu’nu da alıp İstanbul’u terk etti! ’’Ona küçük yolculuklar verin’’ Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

Gürbüz yaptığı paylaşımda "Ona küçük yolculuklar verin" diyerek Hacıoğlu ile yolculuğa çıktığını duyurdu.

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu’nu da alıp İstanbul’u terk etti! ’’Ona küçük yolculuklar verin’’ Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI!

Gürbüz daha önce de Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı; "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı!"

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