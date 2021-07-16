Aslıhan Güner’in annesini görenler şaştı kaldı tıpa tıp aynısı! Benzerlikleri olay oldu Aslıhan'ın güzelliği annesinden
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Dizini final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı. Güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Aslıhan Güner'in güzelliğinin nereden geldiği de böylece belli oldu. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin anneleri.
16.07.2021 16:33
- Son Güncelleme: 16.07.2021 16:33
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle geniş kitlelere adını duyuran Aslıhan Güner'in annesini görenler şaştı kaldı. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin anneleri.