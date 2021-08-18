Aslıhan Güner kırmızılar içinde paylaştı! ‘Biraz ışıltı’ dedi sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kuzey Yıldızı'nın final yapması ile başka bir projeyle anlaşan Aslıhan Güner, yeni dizisinin çekimleri için Kars'a gitti.