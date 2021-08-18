Aslıhan Güner kırmızılar içinde paylaştı! ‘Biraz ışıltı’ dedi sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı
Aslıhan Güner kırmızılar içinde paylaştı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile yıldızı parlayan Aslıhan Güner, yeni projesinin çekimleri için Kars'a gitti. Burada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, kırmızı iddialı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olurken takipçileri oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
18.08.2021 23:43
- Son Güncelleme: 19.08.2021 00:28
Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kuzey Yıldızı'nın final yapması ile başka bir projeyle anlaşan Aslıhan Güner, yeni dizisinin çekimleri için Kars'a gitti.