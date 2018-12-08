Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Aslı Enver, ünlü şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Birlikte rol aldıkları filmin setinde tanışan çiftin, çekimlerde başlayan dostlukları zamanla aşka dönüşmüştü. Ocak 2016'dan beri birlikte olan Aslı Enver- Murat Boz çifti, 8 aylık ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde tekrar barıştı. Peki Aslı Enver'in daha önce kiminle evli olduğunu biliyor muydunuz? Yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşiyle 2015 yılında boşanmıştı. İşte Aslı Enver'in eski eşi...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:48:14 Güncelleme: 11:15:53
Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Aslı Enver-Murat Boz çiftinin aşkı dolu dizgin sürüyor. Aslı Enver, Murat Boz ile aşk yaşamadan önce kendisi gibi oyuncu olan ünlü bir isimle evliydi. Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşe ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Seda Sayan-Sinan Engin

Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)
Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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