Aslı Enverin eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Aslı Enver, ünlü şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Birlikte rol aldıkları filmin setinde tanışan çiftin, çekimlerde başlayan dostlukları zamanla aşka dönüşmüştü. Ocak 2016'dan beri birlikte olan Aslı Enver- Murat Boz çifti, 8 aylık ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde tekrar barıştı. Peki Aslı Enver'in daha önce kiminle evli olduğunu biliyor muydunuz? Yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşiyle 2015 yılında boşanmıştı. İşte Aslı Enver'in eski eşi...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:48:14 Güncelleme: 11:15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





