Aslı Enver yakayı ele verdi! Gizli aşkı hayranları ortaya çıkardı o isim bakın kim çıktı

Hürriyet'in haberine göre ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur'un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver'in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver'in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte "Sen Yaşamaya Bak" isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?



