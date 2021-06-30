Aslı Enver yakayı ele verdi! Gizli aşkı hayranları ortaya çıkardı o isim bakın kim çıktı
Aslı Enver yakayı ele verdi! Gizli aşkı hayranları ortaya çıkardı... Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver'in, yanındaki kişinin kim olduğunu fanatik hayranları buldu! Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o ismi buldu. Aslı Enver'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi bakın kimmiş...
Hürriyet'in haberine göre ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur'un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver'in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver'in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte "Sen Yaşamaya Bak" isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?