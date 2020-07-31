Haberler Galeri Magazin Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi ifşa mesajlarından sonra tek kalemde silmişti! Kerem Tunçeri'den şok hamle!

Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi ifşa mesajlarından sonra tek kalemde silmişti! Kerem Tunçeri'den şok hamle!

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından açıklama yapan eski basketbolcu, konuyu yargıya taşıdığını ifade etti etmesine ancak Aslı Enver tüm bu yaşananların ardından Tunçeri ile görüşmeyi kesti. Ve işte yeni gelişme; Kerem Aslı'dan vazgeçmiyor. Yeniden görüşebilmek için her yolu deneyen Tunçeri ortak arkadaşlarını devreye soktu.

31.07.2020 10:51 - Son Güncelleme: 31.07.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





