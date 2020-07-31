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Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi ifşa mesajlarından sonra tek kalemde silmişti! Kerem Tunçeri'den şok hamle!
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi ifşa mesajlarından sonra tek kalemde silmişti! Kerem Tunçeri'den şok hamle!
Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından açıklama yapan eski basketbolcu, konuyu yargıya taşıdığını ifade etti etmesine ancak Aslı Enver tüm bu yaşananların ardından Tunçeri ile görüşmeyi kesti. Ve işte yeni gelişme; Kerem Aslı'dan vazgeçmiyor. Yeniden görüşebilmek için her yolu deneyen Tunçeri ortak arkadaşlarını devreye soktu.
31.07.2020 10:51
- Son Güncelleme: 31.07.2020 11:20
Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ortaya çıkan mesajlarla ise ortalık iyice karışmıştı. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de bulduğu iddia edilen Aslı Enver, hayatının şokunu yaşadı.
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...
Tunçeri'nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver, Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı. Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.
Daha tanışma arifesinde araları açılan ikiliden Kerem Tunceri'nin ortak arkadaşları aracılığıyla görüşebilmek için çabaladığı öğrenildi.
Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.