RAMAZAN İMSAKİYE
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Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Disleksi hastalığı ile sosyal medya gündemine oturan Aslı Enver, Instagram hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamış ancak Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver'in ve ailesinin isteği üzerine bu ilişkiye son nokta konulmuştu. Bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği 'Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir veren Aslı Enver, estetik var mı sorusuna ise 'Yok, gözünüzün önünde büyüdüm zaten' şeklinde yanıt verdi. Ancak Aslı Enver'in eski halini görenler değişime çok şaşırdı.

01.05.2020 10:20 - Son Güncelleme: 01.05.2020 11:06
Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Kerem Tunçeri ile 1 aylık ilişkisinin bitmesinin ardından karantina günlerinde sosyal medyayı daha aktif kullandığı gözlenen oyuncu Aslı Enver, Instagram üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

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Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Instagram hesabının sağladığı soru-cevap bölümü üzerinden sevenlerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Enver, tüm soruları büyük bir samimiyetle cevapladı.

Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği 'Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Disleksi hastalığı sorulan Aslı Enver, küçükken çok zorlandığını ancak pratikle bu hastalığın üstesinden geldiğini belirtti.

Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Son yıllarda verdiği kilolar ve yüz hatlarındaki değişimle dikkat çeken Aslı Enver, estetik iddialarını yalanladı.

Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Estetik yaptırmadığını söyleyen Aslı Enver'in eski fotoğraflarını görenler ise değişimi görünce şoke oldu. İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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