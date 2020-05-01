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Aslı Enver itiraf etti! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in itirafının ardından şoke eden fotoğraflar...

Disleksi hastalığı ile sosyal medya gündemine oturan Aslı Enver, Instagram hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamış ancak Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver'in ve ailesinin isteği üzerine bu ilişkiye son nokta konulmuştu. Bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği 'Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir veren Aslı Enver, estetik var mı sorusuna ise 'Yok, gözünüzün önünde büyüdüm zaten' şeklinde yanıt verdi. Ancak Aslı Enver'in eski halini görenler değişime çok şaşırdı.

01.05.2020 10:20 - Son Güncelleme: 01.05.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





