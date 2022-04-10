RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi...

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi...

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi birbirlerini tanıyorlar... Murat Boz ile yollarını ayırdıktan sonr adı Kerem Tunçeri ile anılan ancak Tunçeri'nin çapkınlıkları nedeni ile resti çeken Aslı sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir Önder Öztarhan ile birlikte. İkili geçtiğimiz günlerde Öztarhan'ın annesiyle görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Enver ilişkisinin güzel gittiğini belirterek "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık, Önder de benim ailemi tanıyor" dedi. İşte o anlar...

10.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 10.04.2022 09:33
Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver’in ailesi ile Önder Öztarhan’ın ailesi...

ASLI KALEYİ İÇTEN FETHETTİ

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi tanıştı, kaynaştı...

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Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver’in ailesi ile Önder Öztarhan’ın ailesi...

Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde başrolü paylaşan güzel oyuncu Aslı Enver, aradığı aşkı buldu. Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan oyuncu, bu sefer de aileye girdi.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver’in ailesi ile Önder Öztarhan’ın ailesi...

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Aslı Enver önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda sevgilisi Önder Öztarhan ve müstakbel kayınvalidesiyle birlikte yemek yedi.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver’in ailesi ile Önder Öztarhan’ın ailesi...

Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Enver, ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" dedi.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver’in ailesi ile Önder Öztarhan’ın ailesi...

AİLELERLE TANIŞTILAR

Öztarhan'ın ailesine girmesiyle ilgili konuşan Enver, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek aracına binerek uzaklaştı. Enver'den sonra annesiyle birlikte mekandan çıkan Öztarhan ise soruları yanıtsız bıraktı.

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