Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi...
Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi birbirlerini tanıyorlar... Murat Boz ile yollarını ayırdıktan sonr adı Kerem Tunçeri ile anılan ancak Tunçeri'nin çapkınlıkları nedeni ile resti çeken Aslı sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir Önder Öztarhan ile birlikte. İkili geçtiğimiz günlerde Öztarhan'ın annesiyle görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Enver ilişkisinin güzel gittiğini belirterek "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık, Önder de benim ailemi tanıyor" dedi. İşte o anlar...
10.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 10.04.2022 09:33
ASLI KALEYİ İÇTEN FETHETTİ
Aslı Enver ile Önder Öztarhan evlilik yolunda! Aşıklardan ilk görüntü sonunda geldi! Aslı Enver'in ailesi ile Önder Öztarhan'ın ailesi tanıştı, kaynaştı...
Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde başrolü paylaşan güzel oyuncu Aslı Enver, aradığı aşkı buldu. Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan oyuncu, bu sefer de aileye girdi.
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Aslı Enver önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda sevgilisi Önder Öztarhan ve müstakbel kayınvalidesiyle birlikte yemek yedi.