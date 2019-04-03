Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!
Aslı Enver ile Murat Boz çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında ilşikilerini sonlandırmış ve bu durum hayranlarını bir hayli üzmüştü. 6 ay süren ayrılık ardından çift ilişkilerine bir şans daha vermiş, iddialara göre Enver, Murat Boz ile yeniden barışmayı evlilik şartı ile kabul etmişti. Önce Aslı Enver'de bir tektaş görüldü, şimdi de Murat Boz'da bir yüzük! İşte o paylaşım...
03.04.2019 11:15
- Son Güncelleme: 03.04.2019 11:33
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