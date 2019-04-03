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Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

Aslı Enver ile Murat Boz çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında ilşikilerini sonlandırmış ve bu durum hayranlarını bir hayli üzmüştü. 6 ay süren ayrılık ardından çift ilişkilerine bir şans daha vermiş, iddialara göre Enver, Murat Boz ile yeniden barışmayı evlilik şartı ile kabul etmişti. Önce Aslı Enver'de bir tektaş görüldü, şimdi de Murat Boz'da bir yüzük! İşte o paylaşım...

03.04.2019 11:15 - Son Güncelleme: 03.04.2019 11:33
Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

ASLI ENVER İLE MURAT BOZ NİŞANLANDI MI?

Aslı Enver ile Murat Boz bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans verip barışmışlardı. Hayranları ikilinin evlilik müjdesini vermelerini beklerken, Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı.

Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

Bir ayrılıp bir barışarak süren Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisinden artık herkes evlilik bekliyor. Murat Boz'un paylaştığı fotoğraf ise iddiaları kuvvetlendirdi.

Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

Aslı Enver ve Murat Boz'un uzun zamandır devam eden ilişkisini "evlilik" probleminin bitirdiği ve çiftin artık dünyaevine girme kararı aldıkları için barıştıkları söylenmişti.

Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

YÜZÜKLER TAKILDI

Önce Aslı Enver'de bir tektaş görüldü, şimdi de Murat Boz'da bir yüzük!

Aslı Enver ile Murat Boz aile arasında nişanlandı mı? Murat Boz'un paylaşımı akılları karıştırdı!

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Boz'un paylaşımındaki yüzük iddiaları güçlendirdi.

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