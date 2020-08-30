Aslı Enver ile aşkı yarım kalan Kerem Tunçeri ifşa mesajları hakkında konuştu: Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama...
Aslı Enver ile aşkının yarım kalmasının ardından ilk kez konuşan Kerem Tunçeri, açıklamalarıyla dikkat çekti. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından açıklama yapan eski basketbolcu, o dönem konuyu yargıya taşıdığını ifade etmiş ancak Enver, yaşananlar sonrası Tunçeri'yi etmesine ancak Aslı Enver tüm bu yaşananların ardından Tunçeri ile görüşmeyi kesti. İlk kez detaylı bir açıklamada bulunan Kerem Tunçeri, Aslı Enver ile biten ilişkis ve ifşa mesajları hakkında bakın neler söyledi...
Tunçeri'nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver, Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı. Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyordu. Tunçeri, biten ilişkisi ve ifşa mesajlarının detayları hakkında ilk kez konuştu. İşte Posta'nın haberine göre Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver açıklaması...
"MUTLU BİR İLİŞKİNİN ARİFESİNDEYKEN BUNU YAŞADIM"
Yakın zamanda çok talihsiz bir olay yaşadınız. Sosyal medyada ifşa edilen özel mesajlarınızdan bahsediyorum. Ne hissettiniz? Neden bu sizin başınıza geldi?
Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor.
"BANA AİT OLAN MESAJLARDA TOPLUM AHLAKINA AYKIRI HİÇBİR SÖYLEMİM YOK"
O mesajları gerçekten attınız mı?
"O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop'landı. Bana ait olan mesajlarda, toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim."