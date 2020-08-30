Aslı Enver ile aşkı yarım kalan Kerem Tunçeri ifşa mesajları hakkında konuştu: Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama...

"MUTLU BİR İLİŞKİNİN ARİFESİNDEYKEN BUNU YAŞADIM"

Yakın zamanda çok talihsiz bir olay yaşadınız. Sosyal medyada ifşa edilen özel mesajlarınızdan bahsediyorum. Ne hissettiniz? Neden bu sizin başınıza geldi?

Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor.