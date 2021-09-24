Aslı Enver döktürdü! Dans videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü o detay dikkatlerden kaçmadı ‘Hamile mi?’ soruları havada uçuştu
Aslı Enver döktürdü! İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Enver, dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu videoda Aslı Enver'in şiş karnı dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Hamile mi?" sorusunu sordu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İşte haberin detayları ve Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan dans videosu...
24.09.2021 22:18
- Son Güncelleme: 24.09.2021 22:22
Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile gündem oldu. Enver'in dans videosu, kısa sürede birçok Instagram hesabından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.
Söz konusu videoda Aslı Enver'in şiş karnı dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Hamile mi?" sorusunu sordu.
Ancak gerçek bambaşka çıktı. Aslı Enver'in paylaştığı videonun İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği döneme ait olduğu öğrenildi.