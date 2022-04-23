Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı'ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü
Aslı Enver 'çil sezonu açıldı' deyip şezlong pozunu paylaştı! Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Aslı Enver, son olarak 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silerek gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay Öztarhan'ın ailesiyle tanışan ünlü oyuncunun bu hamlesi, "ayrılık" dedikodularını alevlendirirken Enver, suskunluğunu korumuştu. Ayrılık haberleri magazin gündemindeki yerini korurken Aslı Enver'den bambaşka bir hamle geldi. Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği şezlong pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına "Çil sezonu açıldı" notunu ekleyen Enver, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
23.04.2022 20:14 - Son Güncelleme: 23.04.2022 20:14
Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen günlerde 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silerek gündeme gelmişti.
Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Aslı Enver'den bambaşka bir hamle geldi. Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği şezlong pozunu takipçileriyle paylaştı.