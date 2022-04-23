RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı'ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı'ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Aslı Enver 'çil sezonu açıldı' deyip şezlong pozunu paylaştı! Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Aslı Enver, son olarak 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silerek gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay Öztarhan'ın ailesiyle tanışan ünlü oyuncunun bu hamlesi, "ayrılık" dedikodularını alevlendirirken Enver, suskunluğunu korumuştu. Ayrılık haberleri magazin gündemindeki yerini korurken Aslı Enver'den bambaşka bir hamle geldi. Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği şezlong pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına "Çil sezonu açıldı" notunu ekleyen Enver, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

23.04.2022 20:14 - Son Güncelleme: 23.04.2022 20:14
Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı’ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen günlerde 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silerek gündeme gelmişti.

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Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı’ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz ay Öztarhan'ın ailesiyle tanışan ünlü oyuncunun bu hamlesi, "ayrılık" dedikodularını alevlendirmişti.

Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı’ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Aslı Enver'den bambaşka bir hamle geldi. Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği şezlong pozunu takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı’ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Çil sezonu açıldı" notunu ekledi.

Aslı Enver ‘çil sezonu açıldı’ deyip şezlong pozunu paylaştı! Siyah bikinisiyle paylaşan Aslı’ya bakın sosyal medyayı ikiye böldü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu.

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