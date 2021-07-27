Vav TV İzle

Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir İstanbul'dan uzakta olan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Enver, doğal güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu. İşte Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

27.07.2021 20:29 - Son Güncelleme: 27.07.2021 21:15
Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Son olarak Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Enver'in makyajsız hali dikkat çekti.

Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Oyuncunun "Geçen hafta bugün" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri Enver'in makyajsız haline övgü yağdırdı.

Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu

Aslı Enver için 'Duru güzellik', 'Su gibisin' şeklinde yorumlar yapıldı.