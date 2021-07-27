Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Peş peşe yayınladı doğal güzelliği ile meydan okudu
Aslı Enver bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir İstanbul'dan uzakta olan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Enver, doğal güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu. İşte Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
27.07.2021 20:29
- Son Güncelleme: 27.07.2021 21:15
Son olarak Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.