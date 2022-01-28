Aslı Enver aradığı aşkı Önder Öztarhan'da buldu! Gizli saklı buluşan ikili artık kaçmıyor işte bomba ilişkide yeni gelişme
Aslı Enver aradığı aşkı Önder Öztarhan'da buldu! Gizli saklı buluşan ikili artık kaçmıyor işte bomba ilişkide yeni gelişme... Murat Boz ile ayrıldıktan sonra Kerem Tunçeri ile anılan ancak Tunçeri'nin hızlı aşk hayatı nedeni ile çok sürmeden ilişkiyi noktalayan Aslı Enver'in geçtiğimiz haftalarda Önder Öztarhan ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Aslı Enver bir açıklama yapmadı fakat Önder Öztarhan dedikoduları doğruladı. Şimdi ise Aslı Enver, cephesinden yeni bir hamle geldi. Peki Aslı Enver'in yeni sevgilisi Önder Öztarhan kimdir? İşte merak edilen detaylar...
Aslı Enver aradığı aşkı Önder Öztarhan'da buldu! Gizli saklı buluşan ikili artık kaçmıyor işte bomba ilişkide yeni gelişme...
Aradığı aşkı sosyetik iş insanı Önder Öztarhan'da bulan Aslı Enver, şu sıralar çok mutlu. Yıllardır aşk hayatında durgun olan oyuncu, artık aşkını gizlemiyor.
İş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Aslı Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı. İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı.
İŞTE AŞKI BELGELEYEN FOTOĞRAF
Bir kez evlenip boşanan ve ardından da Murat Boz ile ilişkisini bitiren ve ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.