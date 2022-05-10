Aslı Enver “37’nin son günü” deyip tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bikinilisiyle baş aşağı paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Aslı Enver '37'nin son günü' tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Aslı Enver, sosyal medya hesabında doğum günü öncesi bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, ilk olarak teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu daha sonra bikinili pozunu paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken Enver, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Aslı Enver'in çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...
10.05.2022 01:23 - Son Güncelleme: 10.05.2022 01:41
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Aslı Enver iltifat yağmuruna tutuldu.