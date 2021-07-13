Aşkın Tarifi oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ten tartışma başlatan görüntü! "Neslihan Atagül'ün yerinde olsam boşanırım"

Aşkın Tarifi oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ten gelen görüntü sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların çok samimi olduğunu ifade eden bazı sosyal medya kullanıcıları "Neslihan'ın yerinde olsam boşanırdım…" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün görüntüsü...

13.07.2021 14:08 - Son Güncelleme: 13.07.2021 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





