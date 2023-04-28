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Haberler Magazin Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 'O' evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan'ın yeni evi...

Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 'O' evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan'ın yeni evi...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Kızlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift bir süredir kendilerine uygun bir ev arıyordu. Nihayet o arayış son buldu. İşte detaylar...

28.04.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:44
Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ’O’ evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan’ın yeni evi...

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve önümüzdeki sezonda ekranlara dönmeye hazırlandıklarını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun ev arayışı bitti. Çift kendilerine uygun bir ev buldu ve servet ödedi.

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Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ’O’ evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan’ın yeni evi...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ’O’ evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan’ın yeni evi...

Milliyet'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" ifadelerini kullandı.

Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ’O’ evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan’ın yeni evi...

Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ’O’ evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan’ın yeni evi...

EV ARAYIŞINDA MUTLU SON

Tüm bunların ardından Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz'daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.

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