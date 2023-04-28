Aşk yuvası arayışında mutlu son! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 'O' evi buldu kesenin ağzını açtı! Sinem ve Kenan'ın yeni evi...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Kızlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift bir süredir kendilerine uygun bir ev arıyordu. Nihayet o arayış son buldu. İşte detaylar...
Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve önümüzdeki sezonda ekranlara dönmeye hazırlandıklarını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun ev arayışı bitti. Çift kendilerine uygun bir ev buldu ve servet ödedi.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Milliyet'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" ifadelerini kullandı.
EV ARAYIŞINDA MUTLU SON
Tüm bunların ardından Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz'daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.