Aşk, taklit, başarı... Serenay Sarıkaya magazin gündeminden düşmüyor! İşte herkesi şoke eden itiraf!

Serenay Sarıkaya günün en çok konuşulan ismi oldu. Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan'ın kendisi hakkında söylediği iddia edilen 'Beni taklit ediyor' sözlerine cevap verdi. Güzelliği ve yeteneği ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki aşk iddialarına da kafaları karıştıran itiraf geldi. İşte günün Serenay Sarıkaya haberleri...