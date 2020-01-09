Aşk, taklit, başarı... Serenay Sarıkaya magazin gündeminden düşmüyor! İşte herkesi şoke eden itiraf!
Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde 'Serenay Sarıkaya' beni taklit ediyor' iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Sözleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Özaslan'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya hakkında ünlü isimden itiraf geldi. Son günlerin çok konuşulan ismi Serenay Sarıkaya kimdir, boyu ve yaşı nedir? İşte Serenay Sarıkaya haberleri...
Serenay Sarıkaya günün en çok konuşulan ismi oldu. Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan'ın kendisi hakkında söylediği iddia edilen 'Beni taklit ediyor' sözlerine cevap verdi. Güzelliği ve yeteneği ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki aşk iddialarına da kafaları karıştıran itiraf geldi. İşte günün Serenay Sarıkaya haberleri...
Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı... Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterildi.