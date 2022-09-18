Aşk sarhoşu Seda Sayan'ın bir de gençlik fotoğrafını görün! Çağlar Ökten'in biricik eşi o zamanlar tam bir afet! Oğulcan Engin'i kucaklayan Seda...
Çağlar Ökten ile evlendikten sonra oğlu Oğulcan Engin ile aralarının bozulduğu iddia edilen Seda Sayani bir önceki gün konser çıkışında görüntülendi. Eşi ile birlikte Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Adamlar'ı dinlemeye giden Sayan, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Biricik oğlu Oğulcan Engin hakkındaki soruya yanıt vermemesi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Sayan'ın Sinan Engin ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in ise bu birlikteliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. İşte anne oğlun eski fotoğrafları...
18.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:55
Şimdilerde aşk sarhoşu olan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evlendikten sonra konserlere ara veren ve yurt dışında uzun bir balayı geçiren Sayan, ülkeye döndükten sonra da Ökten'in konserlerinde dinleyici olarak yer alıyor. 59 yaşındaki şarkıcı, ''Sadece eşimin sahnesini izlemek, onu dinlemek için konser işi almıyorum" dedi.
'Sabahın Sultanı' programında solistlik yapan, Çağlar Ökten ile nisan ayında hayatını birleştiren Seda Sayan'ın şimdilerde keyfine diyecek yok.