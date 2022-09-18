Aşk sarhoşu Seda Sayan’ın bir de gençlik fotoğrafını görün! Çağlar Ökten’in biricik eşi o zamanlar tam bir afet! Oğulcan Engin’i kucaklayan Seda...

Şimdilerde aşk sarhoşu olan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evlendikten sonra konserlere ara veren ve yurt dışında uzun bir balayı geçiren Sayan, ülkeye döndükten sonra da Ökten'in konserlerinde dinleyici olarak yer alıyor. 59 yaşındaki şarkıcı, ''Sadece eşimin sahnesini izlemek, onu dinlemek için konser işi almıyorum" dedi.