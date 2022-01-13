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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Kadrosunda Hazal Kaya, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, son olarak Kağıt Ev dizisinde başrolü üstlenmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Fettahoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyaz kazağının altına hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, balkon pozunu Instagram hesabında yayınladı. Soğuk havaya meydan okuyan Fettahoğlu'nun iddialı paylaşımı çok konuşuldu. İşte Nur Fettahoğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.01.2022 23:31 - Son Güncelleme: 13.01.2022 23:31
Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Son olarak Kağıt Ev dizisinde rol alan Fettahoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Fettahoğlu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Beyaz kazağının altına hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, balkon pozunu Instagram hesabında yayınladı.

Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu

Soğuk havaya meydan okuyan Fettahoğlu'nun iddialı paylaşımı birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

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