Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu kazağının altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Balkon pozuyla soğuk havaya meydan okudu
Kadrosunda Hazal Kaya, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, son olarak Kağıt Ev dizisinde başrolü üstlenmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Fettahoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyaz kazağının altına hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, balkon pozunu Instagram hesabında yayınladı. Soğuk havaya meydan okuyan Fettahoğlu'nun iddialı paylaşımı çok konuşuldu. İşte Nur Fettahoğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.01.2022 23:31
- Son Güncelleme: 13.01.2022 23:31
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.