Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki Pelin Ermiş 40 yaşında son halini görenler inanamadı
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş son haliyle dikkat çekiyor. Yılları adeta geriye saran Pelin Ermiş'i görenler inanamıyor. İşte başta Pelin Ermiş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
09.06.2023 09:48 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:48
Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son hali dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.