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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı! (Efsane dizi Aşk-ı Memnu)

Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi karakterleri ile hala gündemden düşmüyor. Bu bağlamda oyuncuların son halleri oldukça merak ediliyor. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'da bunlardan biri. 'Bıçak Sırtı'nın Murat'ı, 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olan, son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve henüz 22 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi, sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Batuhan Karacakaya hakkında tüm detaylar...

09.12.2019 12:33 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:39
Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan ve sevilen çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 22 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı

Batuhan Karacakaya

Ekranların çocuk oyuncusu olarak ünlenen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı

Daha önce pek çok yapımda rol alan Batuhan Karacakaya en büyük popülaritesini ise Aşk-ı Menu dizisi ile yakaladı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı

Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul'da da rol aldı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı

İşte Batuhan Karacakaya'nın son hali.

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