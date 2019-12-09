Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya kimdir, son haliyle şaşırttı! (Efsane dizi Aşk-ı Memnu)

Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi karakterleri ile hala gündemden düşmüyor. Bu bağlamda oyuncuların son halleri oldukça merak ediliyor. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'da bunlardan biri. 'Bıçak Sırtı'nın Murat'ı, 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olan, son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve henüz 22 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi, sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Batuhan Karacakaya hakkında tüm detaylar...

09.12.2019 12:33 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





