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Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nebahat Çehre'yi görenler şok oldu. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde, Bihter Ziyagil'in ölüm sahnesi ve Firdevs'in cenaze sahnesi çok konuşulmuştu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış oyunculardan biri olan Nebahat Çehre, 75 yaşında olmasına rağmen hala güzelliğiyle göz dolduruyor. Aşk-ı Memnu'nun efsane ismi Nebahat Çehre'nin gençliğini görenler çok şaşırdı.

24.06.2019 12:50 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:50
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs karakterine hayat veren Nebahat Çehre'nin gençliğini görenler şok oldu. İşte 75 yaşındaki Nebahat Çehre'nin büyük değişimi...

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Hülya Avşar

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Kayhan Yıldızoğlu

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Suna Pekuysal

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...

Cevat Kurtuluş

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