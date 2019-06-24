Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre'yi tanıdınız mı? Görenler şok oldu...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nebahat Çehre'yi görenler şok oldu. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde, Bihter Ziyagil'in ölüm sahnesi ve Firdevs'in cenaze sahnesi çok konuşulmuştu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış oyunculardan biri olan Nebahat Çehre, 75 yaşında olmasına rağmen hala güzelliğiyle göz dolduruyor. Aşk-ı Memnu'nun efsane ismi Nebahat Çehre'nin gençliğini görenler çok şaşırdı.
24.06.2019 12:50
- Son Güncelleme: 24.06.2019 12:50
DİĞER GALERİLER