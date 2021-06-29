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Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı! 44 yaşındaki eski manken Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçti. Bodrum'da gerçekleştirilen çekimlerde annesine benzerliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alara Maya kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" diyen Arzu Yanardağ ve kızı Alara Maya...

29.06.2021 11:59 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:59
Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

ARZU YANARDAĞ TACINI KIZI ALARA MAYA'YA DEVREDİYOR!

Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Bir giyim firmasının kimono tasarımları için 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçen Arzu Yanardağ, kızını her konuda deteklediğini ifade etti.

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Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olan Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde , İstanbul'da doğan Türk manken ve oyuncudur.

Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

İşte "Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem." diyen Arzu Yanardağ ve kızı Maya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

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Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı