Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı

Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devrediyor! Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle Bodrum'u salladı! 44 yaşındaki eski manken Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçti. Bodrum'da gerçekleştirilen çekimlerde annesine benzerliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alara Maya kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" diyen Arzu Yanardağ ve kızı Alara Maya...

29.06.2021 11:59 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





