Artık son düzlükte! ’Sadakatsiz’ resmen çöküşünü imzaladı! Türlü türlü entrika da tutmadı Kanal D gözünün yaşına bakmadan final verdi!

Duygu yüklü ve entrikalı sahneleriyle çok konuşulan Sadakatsiz dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde ve oyuncular tarafından dizinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. İlk sezonuyla iddialı başlayan Sadakatsiz hakkında Kanal D'den yeni bir hamle geldi. İlk bölümleri hem seyirciyi hem de sosyal medyayı sallayan ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizi Sadakatsiz, final yapıyor. Son bölümlerde başrollerden gelen peş peşe vedalar ve düşen reytingler nedeniyle Sadakatsiz dizisi yüzleri güldüremedi. Peki Sadakatsiz final ne zaman?