Artık son düzlükte! 'Sadakatsiz' resmen çöküşünü imzaladı! Türlü türlü entrika da tutmadı Kanal D gözünün yaşına bakmadan final verdi!
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Sadakatsiz için yolun sonu göründü. Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz aylardan bugüne kadar bakıldığında ilk sezonki başarıyı ne yazık ki elde edemiyor. Peş peşe bir çok dizinin ipinin çekilmesi gündemdeyken Kanal D'nin Sadakatsiz'i için de final çanları çaldı. Sezon başında güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken başta iyi bir ivme yakalasa da her geçen hafta ivmesini yitiren Sadakatsiz'de bir bir veda haberleri de gelmeye başladı. Sadakatsiz'de Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, final haberini açıkladı. Son düzlüğe girdik, diyen Cindoruk sevenlerini üzdü. Gözler ise yayıncı kuruluş Kanal D'nin açıklayacağı resmi karara çevrildi. Peki, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? İşte detaylar...
Duygu yüklü ve entrikalı sahneleriyle çok konuşulan Sadakatsiz dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde ve oyuncular tarafından dizinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. İlk sezonuyla iddialı başlayan Sadakatsiz hakkında Kanal D'den yeni bir hamle geldi. İlk bölümleri hem seyirciyi hem de sosyal medyayı sallayan ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizi Sadakatsiz, final yapıyor. Son bölümlerde başrollerden gelen peş peşe vedalar ve düşen reytingler nedeniyle Sadakatsiz dizisi yüzleri güldüremedi. Peki Sadakatsiz final ne zaman?
SADAKATSİZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK 2022?
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi her ne kadar belirli bir izleyici topluluğuna kendisini takip ettirmeyi başarsa da reytinglerde çökme meydana geldi.
CANER CİNDORUK'TAN SADAKATSİZ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!
Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, son 10 bölümün kaldığını açıkladı. Cindoruk final haberini şu sözlerle duyurdu "Son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Hikayenin hızlı zamanları."