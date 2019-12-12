Arşivden ortaya çıktı! Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz ama...
Arşivden ortaya çıktı! Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz sezon final yaptı ama etkileri hala devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, geçen sezon diziye veda etmişti. Diriliş Ertuğrul ise Engin Altan Düzyatan'ın şöhretine şöhret kattı. Hal böyle olunca hayatına dair tüm özel detaylar merak ediliyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf oldu. Siz Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz ama bir de bu hallerini görün.
Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla hayranlarının gönlünde taht kuran Engin Altan Düzyatan diziye veda etti ve tahtı Burak Özçivit'e bıraktı. Burak Özçivit ile de arasının açık olduğu iddia ediliyor Engin Altan Düzyatan'ın. Tüm bunlar bir yana tüm bu şöhret Engin Altan Düzyatan hakkında tüm detayların merak edilmesine ön ayak oldu. Sosyal medyada özel hayatına dair pek çok şey paylaşılan Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Siz Engin Altan Düzyatan'ı bu haliyle tanıyorsunuz ama ona bir de böyle bakın...