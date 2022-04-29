Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçen haftalarda bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Geyik, bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları...
29.04.2022 20:25 - Son Güncelleme: 29.04.2022 20:25
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, henüz çocuk yaşlarda kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.