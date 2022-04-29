RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçen haftalarda bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Geyik, bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları...

29.04.2022 20:25 - Son Güncelleme: 29.04.2022 20:25
Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, henüz çocuk yaşlarda kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Geçen sezon yapıma veda eden Geyik, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak bornozlu pozlarıyla gündeme geldi.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Bornozunun içine giydiği mini etek ve büstiyerle poz veren Geyik, koltukta sere serpe verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Bornozlu pozlarıyla çok konuşulan Yüsra Geyik bu kez gömleğinin düğmelerini açıp süper minisiyle paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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