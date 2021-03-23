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Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! 15 senedir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan, adeta ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptıran ve sonucun pozitif çıkmasıyla ev karantinasına giren Yüsra Geyik'in sağlık durumu merak ediliyor. Genç oyuncu diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. İşte koronavirüse yakalanan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in son sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...

23.03.2021 17:21 - Son Güncelleme: 23.03.2021 17:58
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. 15 yıldır devam eden dizide Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

BİR HAFTADIR SETE GİTMİYORDU

Çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptı. 30 yaşındaki oyuncu test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Koronavirüse yakalanan Emre Kınay hastalık sürecini anlattı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

Tedavisi evde devam eden oyuncu, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

Emre Kınay, "Yarın 10'uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.