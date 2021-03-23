Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! Koronavirüse yakalanan Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden üzen haber! 15 senedir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan, adeta ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptıran ve sonucun pozitif çıkmasıyla ev karantinasına giren Yüsra Geyik'in sağlık durumu merak ediliyor. Genç oyuncu diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. İşte koronavirüse yakalanan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in son sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...
23.03.2021 17:21
- Son Güncelleme: 23.03.2021 17:58