Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i görenler şok oldu! İşte Hüsnü komiserin kızı...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. 29 yaşındaki güzel oyuncunun gençlik fotoğrafını görenler şok oldu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakırken, ortaya çıkan fotoğraflar hayranlarını bir hayli şaşırttı.
24.07.2019 16:58
- Son Güncelleme: 24.07.2019 16:58
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü komiserin kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik sosyal medyada büyük ilgi gören genç ünlüler arasında. 14 yaşından bu yana sanat dünyasında yer alan Yüsra, Arka Sokaklar dizisi ile kariyer hayatında yükselişe geçti. Şu an 29 yaşında olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Buralarda herkesler güzel.' notuyla doğal halini paylaşan Geyik, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Yorumlardan birisi ünlü makyaj sanatçısı Giray Onat'tan geldi. Güzel ve doğal görünen saçlarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik, Giray Onat'ın, "Çok mu çok güzelsin?" yorumuna " Sen boyarsan evet" şeklinde yanıt verdi.
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