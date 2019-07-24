Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i görenler şok oldu! İşte Hüsnü komiserin kızı...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü komiserin kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik sosyal medyada büyük ilgi gören genç ünlüler arasında. 14 yaşından bu yana sanat dünyasında yer alan Yüsra, Arka Sokaklar dizisi ile kariyer hayatında yükselişe geçti. Şu an 29 yaşında olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Buralarda herkesler güzel.' notuyla doğal halini paylaşan Geyik, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Yorumlardan birisi ünlü makyaj sanatçısı Giray Onat'tan geldi. Güzel ve doğal görünen saçlarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik, Giray Onat'ın, "Çok mu çok güzelsin?" yorumuna " Sen boyarsan evet" şeklinde yanıt verdi.