Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik herkesi şaşırttı! İddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyordu
Arka Sokaklar'ın sempatik karakteri Yüsra Geyik, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Yüsra Geyik, yıllar öncesine ait fotoğrafı ile gündemde. Kumsalda annesinin kucağında çekildiği çocukluk fotoğrafı ile dikkat çeken Yüsra Geyik'i görenler tanıyamadı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 14 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren 29 yaşındaki Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. 14. sezon ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve en uzun süre yayında kalan Türk televizyon dizisi Arka Sokaklar'da büyüyen oyuncu Yüsra Geyik, annesiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde!
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin çocukluk halini gören bazı takipçileri "Küçükken bile aynısın" şeklinde yorumlarda bulurken çoğu kişi değişime epey şaşırdı. Annesinin kucağında uyuyan Yüsra'yı gören bir takipçisi ise 'Sen Suat'ın kızı değil miydin?' yorumuyla herkesi güldürdü. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram'da çok konuşulan fotoğrafı...
ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.
Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 14 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.