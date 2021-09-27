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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Geçen sezon veda ettiği Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncu, ayna karşısında çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı mayosuyla boy gösteren Geyik'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...

27.09.2021 23:43 - Son Güncelleme: 27.09.2021 23:43
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Dizinin yeni sezonunda yer almayan oyuncu, şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Geyik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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