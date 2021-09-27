Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı sosyal medya ikiye bölündü
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Geçen sezon veda ettiği Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncu, ayna karşısında çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı mayosuyla boy gösteren Geyik'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...
27.09.2021 23:43
- Son Güncelleme: 27.09.2021 23:43
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.