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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, geçen sezon diziye veda ederek hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini siyah taytı ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Geyik, kum torbasının yanında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Yüsra Geyik'in karın kasları dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

15.10.2021 22:53 - Son Güncelleme: 15.10.2021 22:53
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Ünlü oyuncu, kum torbasının yanında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Mini siyah taytı ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Geyik'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Fit haliyle takipçilerinden tam not alan oyuncunun karın kasları ise dikkatlerden kaçmadı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı sosyal medya yandı kavruldu

Kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlana fotoğrafa, "Yüsra'dan kas şov", "Çok güzel ve fitsin" yorumları yapıldı.

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