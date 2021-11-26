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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun eşine bakın! Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Sertel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

26.11.2021 20:54 - Son Güncelleme: 26.11.2021 20:56
Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturan Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in bu evlilikten ikiz bebekleri olmuştu.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla da sık sık adlarından söz ettirmişti.

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Sevilen çiftten Ezgi Sertel, bu kez iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Takipçileri Sertel'i övgü yağmuruna tutarak "Kırmızı en çok sana yakışıyor" yorumunda bulundu.

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