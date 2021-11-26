Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşine bakın! Ezgi Sertel dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı
Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun eşine bakın! Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Sertel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.11.2021 20:54
- Son Güncelleme: 26.11.2021 20:56
2016 yılında nikah masasına oturan Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in bu evlilikten ikiz bebekleri olmuştu.
Sevilen çiftten Ezgi Sertel, bu kez iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.