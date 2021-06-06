Arka Sokaklar'ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan mesaj var! İşte kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali...
Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy'dan mesaj var! İşte kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali... Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, geçen ay lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi görmeye başlayan 35 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aksoy, "2. kemoterapiyi tamamladım. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
06.06.2021 02:20
- Son Güncelleme: 06.06.2021 02:28
Bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyuran Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü oyuncu, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "2. kemoterapiyi tamamladım. Ayın 15'inde 3. kemoterapim var. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum.
Yürümeye başladım. Bugün doğayla iç içe olmak istedim, keyfim yerinde. Sizleri selamlıyorum, çok öpüyorum. Atığınız mesajlar harika. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam…"
Aksoy, paylaşımının altına ise "2. Kemoterapi sonrası" başlığıyla şu notu düştü: "Sevgili dostlarım, mesajlarınız, aramalarınız dualarınızla bu zamanımda her an yanımda oldunuz, desteğinizi en yakından hissettirdiniz çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki sizinle bir aile olabilmişiz…"
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Aksoy'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.