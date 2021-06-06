Arka Sokaklar'ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan mesaj var! İşte kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali...

Aksoy, paylaşımının altına ise "2. Kemoterapi sonrası" başlığıyla şu notu düştü: "Sevgili dostlarım, mesajlarınız, aramalarınız dualarınızla bu zamanımda her an yanımda oldunuz, desteğinizi en yakından hissettirdiniz çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki sizinle bir aile olabilmişiz…"