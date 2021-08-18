Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy son sağlık durumunu açıkladı! Lenfoma kanserine yakalanan Boğaç Aksoy...
Arka Sokaklar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, geçen aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tedavi süreci hakkında sevenlerini bilgilendiren Aksoy, yeni bir açıklamada bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı. İşte genç oyuncunun son sağlık durumu.
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor.
Aksoy, üzücü haberi, "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. En yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin" sözleriyle duyurmuştu.
"BUGÜNKÜ ŞEKERLERİM"
Sosyal medya hesabından kullandığı ilaçları paylaşan Boğaç Aksoy, "Günaydın canlar, bugünkü şekerlerim. Her biri birbirinden tatlı" notunu düşmüştü.
"TEDAVİ HARİKA GİDİYOR"
'Arka Sokaklar' oyuncusu, geçtiğimiz ay Instagram hesabından paylaştığı öncesi-sonrası videosu ile takipçilerine kanserli hücrelerin azaldığını göstermişti.