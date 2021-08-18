Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy son sağlık durumunu açıkladı! Lenfoma kanserine yakalanan Boğaç Aksoy...

Aksoy, üzücü haberi, "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. En yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin" sözleriyle duyurmuştu.