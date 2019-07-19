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Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Bununla birlikte Tur rehberliği yaptı, bir bira şirketinın parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldı.

19.07.2019 12:05 - Son Güncelleme: 19.07.2019 12:06
Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş sosyal medyayı sallıyor. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş ekranlardan elini eteğini çekerken son hali ortaya çıktı. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.


Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldıüı Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Acun Ilıcalı sayesinde keşfedilen Uğur Pektaş, Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.


Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadığı Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murar karakterine hayat verdi. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.

Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içinde değişimi görenleri şaşırtıyor.

Arka Sokakların vazgeçilmeziydiı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

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