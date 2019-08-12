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Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Bununla birlikte Tur rehberliği yaptı, bir bira şirketinin parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldı...

12.08.2019 18:10 - Son Güncelleme: 12.08.2019 18:12
Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin şaşkına çeviren değişimleri...

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Aydan Burhan

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ömer Dönmez

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ergun Köknar

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Kayhan Yıldızoğlu

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