Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokakların vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Bununla birlikte Tur rehberliği yaptı, bir bira şirketinin parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldı...

12.08.2019 18:10 - Son Güncelleme: 12.08.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





