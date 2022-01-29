Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in kızı Esra Ergin’i görenler inanamadı bu ne benzerlik! Rıza Baba öldü mü diye merak edenler...

TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokakların efsane karakterlerinden Rıza Baba öldü mü sorusunun yanıtı aranırken, Zafer Ergin hakkında pek çok detay merak ediliyor.

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

