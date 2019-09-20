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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin, Rıza Baba karakteri ile hafızalara kazındı. Bu karaktere başarıyla hayat veren Zafer Ergin hakkında her detay merak ediliyor. Ekranda oldukça dinç duran Zafer Ergin'in yaşı bunlardan biri. Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin yaşları...

20.09.2019 11:54 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





