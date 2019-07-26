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Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

Arka Sokaklar dizisinde Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin hakkında hayranlarını üzen bir haber geldi. Yıllardır devam eden Arka Sokaklar'da herkesin Rıza babası olan Zafer Ergin'e geçen hafta anjiyo yapıldığı ortaya çıktı. Bu gelişme Ergin'in hayranlarını bir hayli üzdü. Bir süre hastanede kalan Ergin'in sağlık durumu nasıl olduğu ve kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

26.07.2019 10:12 - Son Güncelleme: 26.07.2019 10:17
Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin'in geçtiğimiz hafta anjiyo olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu bu haberleri hayranlarını bir hayli üzdü. Bir süre hastanede kalan Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Zafer Ergin kaç yaşında? İşte Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Zafer Ergin başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

EBRU GÜNDEŞ

44 yaşında

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

DEMET AKALIN

47 yaşında

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Engin'den korkutan haber! Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

DEMET ŞENER

42 yaşında

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