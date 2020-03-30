Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi! İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti. Akademi Pınar yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde de rol alarak oyunculuğa adım attı. Ekran kariyerine ara veren Pınar Aydın evlendi. Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor ve ekranlardan uzaklaştı. Oyunculuğa ara veren, evlenen ve yılın büyük kısmını eşi ve ailesiyle birlikte Giresun'da geçiren Pınar Aydın yeni bir uğraşını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan eski oyuncu 'doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir adres' açıklamasını yaptı.
Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor. Oyunculuğa ara veren, evlenen ve yılın büyük kısmını eşi ve ailesiyle birlikte Giresun'da geçiren Pınar Aydın yeni bir uğraşını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan eski oyuncu 'doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir adres' açıklamasını yaptı.
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı, Pınar Aydın son haliyle şaşırttı. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin değişimleri.