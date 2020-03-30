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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi! İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti. Akademi Pınar yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde de rol alarak oyunculuğa adım attı. Ekran kariyerine ara veren Pınar Aydın evlendi. Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor ve ekranlardan uzaklaştı. Oyunculuğa ara veren, evlenen ve yılın büyük kısmını eşi ve ailesiyle birlikte Giresun'da geçiren Pınar Aydın yeni bir uğraşını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan eski oyuncu 'doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir adres' açıklamasını yaptı.









30.03.2020 17:55 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





