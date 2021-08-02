Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'a yıllar uğramadan geçti! Pılı pırtıyı topladı Giresun'a yerleşti 'pişmanım...'
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evlenen Pınar Aydın yaptığı itiraflarla çok konuşuldu. Arka Sokaklar'dan ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen Pınar Aydın'ın son hali ise herkesi şaşırttı.
02.08.2021 09:44
- Son Güncelleme: 02.08.2021 09:44
Bir zamanların iddialı yarışmacısı, şimdi evli, mutlu ve çocuklu bir genç kadın. Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk.
"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi.