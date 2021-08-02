Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'a yıllar uğramadan geçti! Pılı pırtıyı topladı Giresun'a yerleşti 'pişmanım...'

O, 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı, Ali'nin ilk aşkı Pınar Aydın. Sonrasında Arka Sokaklar dizisine Pınar karakterini canlandırmak için pek çok oyuncu geldi geçti ama hiç kimse onun gibi olamadı.