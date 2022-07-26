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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: "Yandı buralar"

Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: "Yandı buralar"

Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Yüsra Geyik'in Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarını görenler, "Yandı buralar" yorumları yapıyor. Ekranlarda büyüyen Yüsra, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. İşte oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Yüsra Geyik'in çok konuşulan tatil pozları...

26.07.2022 09:31 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:40
Arka Sokaklar’ın küçük Zeliş’iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: Yandı buralar

"YANDI BURALAR"

Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın küçük Zeliş’iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: Yandı buralar

EKRANDA BÜYÜDÜ

15 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam eden Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta dahil olan Yüsra Geyik, 15 yıl sonra Camdaki Kız oyuncu kadrosuna kısa bir süreliğine dahil olmuştu.

Arka Sokaklar’ın küçük Zeliş’iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: Yandı buralar

Şimdilerde sıcak havanın tadını çıkaran Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımını görenler, "Yandı buralar" yorumları yapıyor.

Arka Sokaklar’ın küçük Zeliş’iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: Yandı buralar

Tekne pozlarıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

Arka Sokaklar’ın küçük Zeliş’iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: Yandı buralar

ÜNLÜLER 2022 YAZ SEZONUNU AÇTI

Yıl boyunca pandeminin de etkisini azaltmasıyla sıkı çalışan ünlüler, soluğu Bodrum ya da Çeşme'de alıyor.

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