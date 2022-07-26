Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu: "Yandı buralar"
Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Yüsra Geyik'in Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarını görenler, "Yandı buralar" yorumları yapıyor. Ekranlarda büyüyen Yüsra, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. İşte oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Yüsra Geyik'in çok konuşulan tatil pozları...
26.07.2022 09:31 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:40
"YANDI BURALAR"
Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi... Yüsra Geyik tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu.
EKRANDA BÜYÜDÜ
15 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam eden Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta dahil olan Yüsra Geyik, 15 yıl sonra Camdaki Kız oyuncu kadrosuna kısa bir süreliğine dahil olmuştu.
Şimdilerde sıcak havanın tadını çıkaran Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımını görenler, "Yandı buralar" yorumları yapıyor.
Tekne pozlarıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...