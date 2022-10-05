Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı kararını verdi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan hayranlarına müjde: " 6.5 yıl sonra geri dönüyor"

Hem Survivor hem de Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Pektaş Gamze Özçelik ile boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Son olarak maneviyata yöneldiği bilinen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.