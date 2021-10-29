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Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı Pınar Aydın'ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evlenen Pınar Aydın yaptığı itiraflarla çok konuşuldu. Arka Sokaklar'dan ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen Pınar Aydın'ın son hali ise herkesi şaşırttı.

29.10.2021 16:35 - Son Güncelleme: 29.10.2021 16:35
Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

O, 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı, Ali'nin ilk aşkı Pınar Aydın. Sonrasında Arka Sokaklar dizisine Pınar karakterini canlandırmak için pek çok oyuncu geldi geçti ama hiç kimse onun gibi olamadı.

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Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

Bir zamanların iddialı yarışmacısı, şimdi evli, mutlu ve çocuklu bir genç kadın. Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk.

Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

Kısa sürede sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti.

Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi.

Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bir bakın! Yıllar adeta uğramadan geçmiş gibi

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

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