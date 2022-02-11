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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozan, kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazındı. Yıllardır Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özgür Ozan'ın güzeller güzeli eşi...

11.02.2022 20:49 - Son Güncelleme: 11.02.2022 20:49
Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Ünlü oyuncu Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Daha sonra ise Arka Sokaklar dizisine transfer olan ve uzun yıllar Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar da en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı arattı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Ozan'ın Çocuklar Duymasın dizisinde tanıştığı ve 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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