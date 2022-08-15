Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar iki de çocukları var
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozanrka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Babasını bir hafta önce kaybeden Özgür Ozan Instagram'dan yaptığı paylaşımla önceki gün herkesi duygulandırdı. Ardından Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuğu olanüÜnlü oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
15.08.2022 16:50 - Son Güncelleme: 15.08.2022 16:57
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar çiftin iki de çocukları var...
Ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.
Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.